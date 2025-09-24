Allanamiento: joven de 22 años imputado por hurto agravado

En el marco de una investigación por hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública, personal del GTO San Pedro logró establecer el domicilio de los presuntos autores del hecho. Con orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, efectivos del GTO junto a la EPC San Pedro llevaron adelante un operativo en una vivienda de calle 25 de Mayo al 1500.

En el lugar fue identificado un joven de 22 años, y se procedió al secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ilícito. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó notificado de la imputación y a disposición de la UFI N.º 11 de San Pedro, que interviene en la causa.