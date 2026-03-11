Aprehenden a un joven tras una serie de robos en tres viviendas: resultó herido al enfrentar a una víctima

Un joven de 19 años, con antecedentes policiales, fue aprehendido en la madrugada de hoy por personal policial en calle Alvarado, entre Combate Obligado y La Laguna, en esta ciudad, luego de haber cometido robos en tres domicilios de manera simultánea.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la detención el sospechoso llevaba consigo distintos elementos que habían sido sustraídos minutos antes de las viviendas, además de un arma blanca que habría utilizado para cometer los ilícitos.

Durante el procedimiento se constató que el joven presentaba una herida punzante en la zona media de la espalda, la cual habría sufrido al confrontar con una de las víctimas. La persona damnificada resultó ilesa. El detenido fue trasladado al hospital local, donde permanece en observación.

La causa es investigada por la UFI N° 11, y el acusado fue notificado por el delito de robo agravado.

