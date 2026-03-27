Difunden nuevos horarios del tren Retiro – Rosario

difunden horarios del tren buenos aires–rosario: los horarios de san pedro y gobernador castro

Se dieron a conocer los horarios actualizados del servicio de tren que une Buenos Aires con Rosario, con frecuencias diarias en ambos sentidos. Entre los datos más relevantes para la región, se destacan los horarios de paso por San Pedro y Gobernador Castro.

En el servicio con destino a Rosario, el tren pasa por San Pedro a las 00:11 y por Gobernador Castro a la 00:33. En tanto, en el recorrido hacia Retiro, las formaciones pasan por Gobernador Castro a las 07:46 y por San Pedro a las 08:09.

El servicio parte desde Retiro a las 19:55, pasando por estaciones como Campana, Zárate, Lima y Baradero, hasta llegar a Rosario Norte a las 03:29. En sentido contrario, sale desde Rosario Norte a las 04:48, atravesando localidades como Rosario Sur, San Nicolás y Ramallo, para arribar a Retiro a las 12:22.

Desde la empresa recordaron que los pasajes deben adquirirse con anticipación, ya que no se realiza venta a bordo. Además, el servicio cuenta con ambiente climatizado, baños, coche comedor, espacios para personas con movilidad reducida y transporte de mascotas.