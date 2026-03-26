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Coopser anunció nuevos cortes de energía programados para este viernes en distintos sectores

Redacción CWSP

La empresa prestataria del servicio eléctrico informó que este viernes 27 de marzo se llevarán a cabo interrupciones programadas del suministro en distintos puntos, debido a trabajos de mantenimiento y poda sobre líneas eléctricas.

 

El primer corte se realizará entre las 7:30 y las 8:30 horas, afectando a calle Litoral del 2400 al 2800, Italia del 800 al 1000 y Maino del 800 al 1000. Según se indicó, las tareas corresponden a poda en línea de baja tensión. En tanto, entre las 8:00 y las 12:00 horas aproximadamente, se verá interrumpido el servicio en Paraje Tablas, Paraje Espinillo, La Matilde y el corredor de la Ruta 9 entre los kilómetros 169 y 177, por trabajos de mantenimiento urgente en línea de media tensión.

 

Desde la empresa aclararon que, en caso de condiciones climáticas adversas, los cortes serán reprogramados.