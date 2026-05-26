Interceptaron a dos personas que descartaron elementos al ver a la Policía

Dos personas fueron interceptadas por personal de la Estación de Policía Comunal mientras realizaban recorridas preventivas en la zona de calle Ruffa y Sargento Selada. Se trata de un hombre de 31 años y una mujer de 45, quienes se encontraban deambulando en el lugar con distintos elementos en su poder.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos ambos descartaron los objetos que transportaban, por lo que se iniciaron actuaciones por averiguación de ilícito. Ahora se procura establecer la procedencia de los elementos y dar con sus propietarios. Interviene la Fiscalía local.