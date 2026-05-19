Detuvieron a un menor acusado de robar una motocicleta en la vía pública
Personal policial aprehendió en la jornada de ayer a un menor de 17 años en inmediaciones de Hermano Indio al 870, luego de un rápido operativo realizado tras el robo de una motocicleta.
Según se informó, el adolescente habría sustraído con violencia una motocicleta Zanella ZB, propiedad de una joven de 20 años, la cual se encontraba estacionada en la vía pública. El sospechoso fue interceptado mientras intentaba darse a la fuga.
Interviene la Fiscalía del Joven, que dispuso la notificación de la causa, la restitución del rodado a su propietaria y la posterior entrega del menor a su progenitora.