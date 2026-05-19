Buscan una yegua desaparecida en la zona de Esquiú al 400

Vecinos de la ciudad solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una yegua que desapareció en las últimas horas en la zona de Esquiú al 400.

Según informaron sus propietarios, el animal se encontraba atado en el lugar y, al regresar, únicamente hallaron la estaca, por lo que presumen que fue sustraído.

Ante esta situación, piden a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de la yegua que se comunique al teléfono 3329-54-6470.

La difusión de este tipo de casos resulta fundamental para facilitar la rápida localización del animal y su restitución a sus dueños.