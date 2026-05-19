Detuvieron a un hombre por amenazas agravadas con un arma blanca

Personal de la EPC local aprehendió en la jornada de ayer a un hombre de 37 años durante una recorrida realizada en la intersección de avenida 3 de Febrero y Maestro Reina.

Según se informó, el sujeto habría amenazado de muerte en la vía pública a otro hombre de 26 años, incluso en presencia de los efectivos policiales. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de una cuchilla, elemento con el que intimidaba a la víctima.

Fuentes policiales indicaron que el episodio se originó en el marco de un conflicto vecinal de vieja data.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro del arma blanca y que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos.