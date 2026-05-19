Allanamiento por amenazas: secuestran marihuana y aprehenden a un hombre

Personal del Gabinete Criminológico, en forma conjunta con efectivos de la SubDDI, llevó adelante una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Hermano Indio al 2000, en el marco de una causa por amenazas.

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un frasco con cogollos de marihuana y a la aprehensión de un hombre de 46 años.

Interviene la Fiscalía local, que deberá determinar las medidas a seguir en el marco de la investigación.