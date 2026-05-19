Detuvieron a un joven acusado de robar dos hojas de ventana

Personal de la EPC local aprehendió en la jornada de ayer a un joven de 25 años en la intersección de Manuel Iglesias y General Pueyrredón, tras ser alertados por un hecho de hurto ocurrido momentos antes.

Según se informó, el sujeto habría sustraído sin ejercer violencia dos hojas de ventana metálicas de color blanco, propiedad de una mujer de 28 años.

La Fiscalía local dispuso la notificación de la causa, la restitución de los elementos a su propietaria y que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos.