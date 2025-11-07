Detuvieron a un joven tras revocarse su excarcelación por una causa de robo de vehículo

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro, bajo la conducción de la Subcomisario Paola Vela, detuvo en la vía pública a un joven de 27 años domiciliado en la ciudad, sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Criminal N°2 de San Nicolás, que revocó el beneficio de excarcelación otorgado oportunamente por el Juzgado de Garantías N°2 en el marco de una causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, iniciada en el año 2024. El detenido fue trasladado a la dependencia policial local y quedó a disposición de la Justicia.