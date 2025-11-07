Detuvieron a un hombre condenado por la Justicia por portación ilegal de arma de guerra

En otro procedimiento realizado durante la jornada de este viernes, efectivos de la Estación de Policía Comunal San Pedro aprehendieron a un hombre de 34 años, también residente en la ciudad, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Ejecución Penal.

El sujeto fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por el delito de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Tras su detención, fue alojado en la sede policial, a la espera de su traslado a una unidad penal.