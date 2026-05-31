Joven detenido con pedido de paradero durante un control policial

En la tarde de ayer, personal policial que realizaba controles de identificación de rutina detectó a un joven de 22 años sobre quien pesaba un pedido de paradero activo en el marco de una causa por robo, con intervención de la Fiscalía del Joven de San Nicolás.

Tras ser trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes, el joven quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Una vez finalizados los trámites de rigor, se retiró de la seccional.