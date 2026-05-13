Detuvieron a un hombre que robó el celular a una joven en la vía pública

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro detuvo durante la tarde del martes a un hombre de 28 años acusado de haberle robado el teléfono celular a una joven mientras caminaba por la calle en la zona de Sargento Selada y Ruffa.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre el hecho. Al llegar al lugar, los efectivos lograron aprehender al sospechoso, quien posee antecedentes penales y habría sustraído el celular mediante el uso de violencia a una joven de 21 años. El acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por el delito de robo agravado, con intervención de la UFI N°11 de San Pedro.