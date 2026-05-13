Una mujer y un niño resultaron heridos tras un choque entre una moto y un auto
Un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del martes en la intersección de Segundo Sombra y Honorio Pueyrredón dejó como saldo a una mujer y un menor trasladados al hospital local.
Por causas que son materia de investigación, una motocicleta de 110 cc conducida por una mujer de 45 años, que circulaba acompañada por un niño de 5 años, colisionó con un automóvil manejado por un hombre de 70 años. Tras el impacto, los ocupantes del rodado menor fueron asistidos y derivados al nosocomio local, donde se constató que el menor presentaba lesiones leves. La causa es investigada por la Fiscalía N°11.