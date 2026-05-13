Continúan los operativos continúan los operativos del l Grupo Táctico Motorizado, controles vehiculares y tareas de prevención contra “piratas del asfalto”

Las fuerzas policiales continúan desarrollando distintos operativos de prevención y control en sectores estratégicos de San Pedro y las localidades del partido, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y mantener una mayor presencia policial en la vía pública.

Durante las últimas horas, efectivos del Grupo Táctico Motorizado (GTM) realizaron recorridas dinámicas y controles de interceptación vehicular en diferentes puntos de la ciudad junto a personal de Inspección y Tránsito municipal. A su vez, personal de los destacamentos de Gobernador Castro y Río Tala desplegó operativos en accesos y rutas de la zona para prevenir ilícitos en general, especialmente aquellos vinculados a la modalidad conocida como “piratas del asfalto”. También se llevaron adelante controles vehiculares en los ingresos a San Pedro con móviles y efectivos policiales.