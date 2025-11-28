Aprehenden a un joven que circulaba con una moto con el número de cuadro suprimido

En la tarde de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal realizó un operativo selectivo de identificación en la intersección de Río Bamba y 35 Bis, donde constató que un joven de 20 años circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc negra cuyo número de cuadro estaba suprimido.

El conductor y el rodado fueron trasladados a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes. La fiscalía local dispuso el secuestro de la motocicleta y la notificación del joven por el delito de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable, previsto en el artículo 289 del Código Penal, además de los demás recaudos legales.