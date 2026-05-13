Aprehendieron a una mujer acusada de robar mercadería en dos comercios

En horas de la noche de ayer, personal de la comisaría de San Pedro logró aprehender a una mujer de 31 años, conocida en el ámbito delictivo, acusada de sustraer mercadería de dos comercios de la ciudad.

El procedimiento se concretó en calle Pellegrini al 2000, luego de un rápido accionar policial tras ser alertados sobre los hechos.

Según se informó, momentos antes la mujer había ingresado a un comercio ubicado en Lucio Mansilla y Manuel Porta, donde sustrajo sin ejercer violencia dos cajas de hamburguesas. El local es atendido por un hombre de 28 años.

Posteriormente, la sospechosa ingresó a un segundo comercio situado en la intersección de Juan B. Justo y Mitre, cuyo encargado es un joven de 20 años, y utilizando la misma modalidad sustrajo una botella de whisky. Al momento de su aprehensión, la mujer ya se había descartado de la bebida alcohólica.

La causa quedó en manos de la Fiscalía local, que dispuso las actuaciones correspondientes por el delito de hurto.