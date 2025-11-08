Accidente de tránsito en Alvarado e Ituzaingó: un joven resultó con lesiones

En la mañana de ayer, personal policial acudió a la intersección de Alvarado e Ituzaingó tras un llamado al servicio de emergencias 911, debido a un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil.

Por causas que aún se investigan, la motocicleta conducida por un joven de 22 años colisionó con un vehículo guiado por un hombre de 34. El motociclista fue trasladado al hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones leves. La causa quedó a cargo de la UFI N°7 de San Pedro.