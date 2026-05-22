Choque entre un auto y una bicicleta en 25 de Mayo y Balcarce: un hombre sufrió heridas leves

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles 25 de Mayo y Balcarce, donde colisionaron un automóvil y una bicicleta.

Como consecuencia del impacto, un hombre mayor de edad que circulaba en el rodado menor sufrió heridas leves y fue asistido en el lugar por personal de emergencias.

En tanto, las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades policiales para establecer la mecánica del siniestro.

Foto gentileza: Oscar Ignacio Sierra.