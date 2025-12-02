Contravención, robos agravados, captura vigente y violación de domicilio: múltiples detenciones en distintos puntos de la ciudad

En las últimas horas, personal policial de San Pedro intervino en diversos operativos que terminaron con aprehensiones y detenciones vinculadas a contravenciones, robos y registros de captura activa.

En primer lugar, ayer por la mañana, efectivos de la EPC San Pedro aprehendieron a un joven de 26 años en Sargento Selada y Casella, quien se encontraba alterando el orden público en estado de ebriedad. Fue trasladado a la Comisaría y se le inició una causa por infracción a la Ley Contravencional 8031/73.

Más tarde, cerca del mediodía, personal del GTO detuvo en calle 35 y Riobamba a un delincuente de 19 años con orden de detención por un robo agravado. El joven se encontraba prófugo desde el 27 de noviembre y quedó alojado a disposición del Juzgado de Garantías Nº 2.

En otro procedimiento, policías que patrullaban en Las Provincias y Nieto de Torres aprehendieron a un hombre de 34 años que tenía un pedido de captura activa desde 2012, por el delito de robo, solicitado por el Juzgado de Garantías del Joven de San Nicolás.

Durante la noche, el GTO concretó otra detención tras establecer la autoría de un robo agravado por el uso de armas. Con la orden judicial correspondiente, arrestaron en Cucit al 1750 a un delincuente de 29 años, quien también registraba una orden de detención vigente por esa causa.

Finalmente, esta madrugada, en Ansaloni al 2400, personal policial aprehendió a un hombre de 30 años acusado de violación de domicilio, luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en Sargento Selada al 2500, propiedad de un vecino de 65 años. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades destacaron que todos los detenidos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, quedando sujetos a las disposiciones judiciales vigentes.