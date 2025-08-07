Detienen a un hombre con dos pedidos de captura en Capital Federal

En el marco de un operativo de patrullaje preventivo, personal policial de la Estación de Policía Comunal San Pedro aprehendió en la tarde de ayer a un hombre de 52 años, en calle Lucio Mansilla al 4500.

El sujeto, en situación de calle, poseía dos pedidos de captura activos por causas penales iniciadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la Justicia interviniente.