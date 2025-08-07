COOPSER anunció un corte programado de energía eléctrica para este viernes por tareas de mantenimiento

La Cooperativa de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro (COOPSER) informó que este viernes 8 de agosto se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en una línea de Media Tensión.

Zonas afectadas: Fonavi 1 y 2, calles Mitre, Bottaro, N. de Torres y Bozzano.

El horario estimado del corte será de 08:00 a 09:00 horas.

Desde la entidad advirtieron que, en caso de presentarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios.