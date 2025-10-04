Controles: retuvieron siete vehículos y secuestraron dos por escapes antirreglamentarios

En la noche del viernes, se llevaron a cabo intensos controles por parte de la Dirección de Tránsito en distintos puntos de la ciudad, con un amplio despliegue y el apoyo de fuerzas policiales.

En el marco de los operativos, se retuvieron siete vehículos, cinco de ellos durante la noche, y dos fueron secuestrados por llevar caños de escape antirreglamentarios.

Según informó Armando Caballero, a cargo del área, en varios casos los conductores eran menores y circulaban sin la documentación correspondiente, por lo que se labraron las actuaciones de rigor.

Durante la semana se llevaron a cabo secuestros por infracciones similares.