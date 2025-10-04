Detienen a hombre por robo en fábrica

En la tarde de ayer, personal de esta dependencia aprehendió a un hombre de 30 años tras un llamado telefónico realizado por el sereno de una fábrica ubicada en calle Dipietri al 400. El sujeto había ingresado al establecimiento tras saltar el tapial perimetral y se le secuestraron varios elementos de hierro que había sustraído.

Interviene la Fiscalía Local, que dispuso la notificación de la causa, quedando el detenido alojado en los calabozos de la dependencia a la espera de su primera remisión a sede fiscal.