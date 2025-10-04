Allanamiento en Manuel Iglesias: arrestan a presunto autor de robo con arma

En la tarde de ayer, personal del Gabinete Criminológico llevó a cabo un allanamiento en el marco de una investigación por un hecho de robo agravado con uso de arma. La diligencia, ordenada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, se realizó en calle Manuel Iglesias al 1400 de nuestra ciudad.

Durante el operativo, se detuvo al presunto autor, un joven de 22 años, quien quedó alojado en esta dependencia. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir y el rodado utilizado en la comisión del hecho. Interviene la Fiscalía Local, que dispuso el secuestro de los elementos incautados.

