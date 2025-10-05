Tres heridos en una pelea a la salida de un bar: un joven de 17 años fue operado de urgencia

En la madrugada de este sábado, personal policial tomó conocimiento, a raíz de un llamado del SAME 107, del ingreso de tres personas con heridas de arma blanca a la guardia del Hospital Municipal. Entre las víctimas se encuentra un joven de 17 años que sufrió una lesión grave en la zona pectoral, provocándole un hemoneumotórax. Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece internado en estado estable, aunque bajo observación por posibles complicaciones.

También fueron asistidos un joven de 18 años, con una herida cortante en el hombro izquierdo que requirió sutura, y un hombre de 38 años, con varias lesiones en la pierna izquierda. Todos llegaron por sus propios medios al hospital.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el violento episodio se originó a la salida de un bar de copas. Tras realizar tareas investigativas y tomar testimonios, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría procedió a la aprehensión de un hombre de 44 años en una vivienda de calle Manuel Iglesias al 1800, donde además se secuestró el arma blanca utilizada en la agresión.

La causa fue caratulada como “Lesiones graves”, con intervención de la Fiscalía local, que dispuso el alojamiento del aprehendido en la dependencia policial y su puesta a disposición de la Justicia.