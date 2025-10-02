Clima: el sábado llegará con casi 30 grados y luego un brusco cambio de tiempo con tormentas

La zona vivirá estos días, temperaturas primaverales que irán en aumento, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante los próximos días se esperan máximas entre 23 y 26 grados, pero la verdadera sorpresa llegará el sábado, cuando el termómetro trepe hasta los 29 grados, un valor más propio de época de verano.

Cómo estará el tiempo durante la semana El pronóstico extendido del SMN marca jornadas estables y mayormente soleadas hasta el viernes: Para este jueves se espera una máxima de 23°C, con tiempo agradable y para el viernes la temperatura comenzará a subir, mínima de 16°C y máxima de 26°C, aunque se prevé la aparición de mayor nubosidad durante la tarde. Finalmente, el sábado se espera la temperatura más alta de la semana, con una máxima de 29°C y nubosidad en aumento hacia la tarde y noche. Domingo con posibles lluvias El cierre del finde sería con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; acompañado de una mínima de 18 grados y una máxima de 19, sintiéndose un descenso térmico Sin embargo, el buen tiempo no durará mucho: para el domingo se anticipan lluvias y tormentas de variada intensidad, lo que marcará un cambio abrupto en las condiciones.