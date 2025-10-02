Clima: el sábado llegará con casi 30 grados y luego un brusco cambio de tiempo con tormentas
Cómo estará el tiempo durante la semana
El pronóstico extendido del SMN marca jornadas estables y mayormente soleadas hasta el viernes:
Domingo con posibles lluvias
El cierre del finde sería con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; acompañado de una mínima de 18 grados y una máxima de 19, sintiéndose un descenso térmico