Del fin de semana con lluvias al calor anómalo de Semana Santa: el pronóstico para los próximos días

Un fin de semana inestable con temperaturas de verano dará paso a días con calor anómalo de 6 a 8 °C por encima del promedio en plena Semana Santa. El AMBA enfrenta un ciclo que desafía el calendario otoñal.

Mañana domingo 29 se replicará, en líneas generales, el esquema del sábado: madrugada y mañana con mayor probabilidad de lluvias y tormentas, y una ventana de mejora que se abriría en la tarde y la noche. Las máximas podrían tocar entre 28 a 30 °C, valores que superan en casi seis grados la climatología otoñal esperada para esta época. Estos dos primeros días serán los que más precipitación acumulada sumarán.

El lunes 30 se mantienen las condiciones de inestabilidad durante la madrugada y mañana, con probables precipitaciones en forma de lluvias y alguna tormenta aislada, con un cielo que pasará de mayormente nublado a parcial nublado en la tarde, y con el termómetro oscilando entre 23 y 29 °C.

Para el martes 31, la situación comienza a estabilizarse con mayor firmeza, aunque la nubosidad no abandona del todo la escena, como las temperaturas anómalamente elevadas para el cierre de marzo, que será húmedo, caluroso y sin la frescura característica del otoño en Buenos Aires.

Semana Santa «de veranito» en el AMBA

Lejos de interrumpirse, el calor se reactivará con la entrada del nuevo mes. El miércoles 1°, con un ambiente algo inestable y con el sol recuperando protagonismo por momentos, las máximas volverán a estar cercanas a los 30 °C en el AMBA. Esta anomalía térmica —entre 6 y 8 °C por encima de lo normal para la época— tiene su explicación en una masa de aire tropical que entra desde el norte del país, con provincias como Formosa y Santiago del Estero que podrían «sufrir» máximas de 38 a 39 °C.

El jueves 2 y el viernes 3 de abril, inicio del fin de semana largo de Semana Santa, sostendrán condiciones similares: cielo parcialmente nublado, vientos moderados y máximas que se resistirán a ceder por debajo de los 27 a 29 °C. El tiempo persistirá inestable, con moderada a baja chance de precipitaciones.

El punto de inflexión será el sábado 4 de abril, cuando un frente frío cruce el AMBA con vientos rotando al sur aunque inactivo por el momento, sin registrar precipitaciones, pero favoreciendo un marcado descenso de temperatura —las que regresarán a valores normales—, como el primer indicio de que la estación por fin tomará las riendas

Los próximos siete días en el AMBA estarán marcados por la inestabilidad en ciclos irregulares y temperaturas anómalamente elevadas para cerrar marzo, seguidos por la entrada de un frente frío que nos recordará que estamos en otoño.

Recordá que la incertidumbre es compañera permanente de este escenario, por lo que seguir las actualizaciones de Meteored se vuelve más indispensable que nunca.

Fuente: Meteored.