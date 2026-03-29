Ola de calor inusual en el norte bonaerense por un bloqueo atmosférico

En la zona norte de la provincia de Buenos Aires se espera un período con temperaturas inusuales para el otoño, con valores más cercanos al verano. Las máximas pueden ubicarse por encima de los 30 °C durante varios días consecutivos, con poco alivio nocturno, lo que intensifica la sensación de calor. Este comportamiento térmico forma parte de una ola de calor tardía que afecta a gran parte del centro del país y rompe con lo habitual para fines de marzo.

El fenómeno que explica estas altas temperaturas es un bloqueo atmosférico, también llamado “muro atmosférico”. Se trata de un sistema de alta presión que queda casi inmóvil y actúa como una barrera: impide el ingreso de aire frío desde el sur y mantiene el flujo de aire cálido del norte. Como consecuencia, el calor queda “atrapado” durante varios días, prolongando las temperaturas elevadas y evitando cambios en el clima hasta que ese bloqueo se debilita.