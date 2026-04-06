Arrecifes: grave accidente de moto en la Ruta 191

Un grave siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial N° 191, a unos dos kilómetros de la ciudad de Arrecifes. Por causas que aún se investigan, una motocicleta Guerrero 110 cc., conducida por un hombre de 35 años, perdió el control, despistó y terminó impactando contra el alambrado perimetral de un campo lindero.

En el lugar intervino una ambulancia del Hospital Santa Francisca Romana, que trasladó al conductor en estado inconsciente. Según se informó, presentaba fractura y hundimiento de cráneo, por lo que permanece internado en la unidad de terapia intensiva en estado crítico y con riesgo de vida. Se iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.