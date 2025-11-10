Tragedia en Zárate: un joven murió atropellado por un colectivo en la Ruta 9

Un joven de 19 años, identificado como Bautista Ferreyra, perdió la vida el domingo por la noche tras ser atropellado por un colectivo de larga distancia en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Los Ceibos de Zárate.

En el lugar trabajaron personal policial, Gendarmería, el COZ y Policía Vial, además de la Fiscalía y Policía Científica, que realizaron los peritajes correspondientes. La causa quedó a cargo de la UFI N° 7, dirigida por el Dr. Mochetti, mientras la comunidad lamenta la trágica pérdida y se intentan establecer las causas del fatal accidente.