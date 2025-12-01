Inicio de obra: finalmente este lunes cortan el paso a nivel de la ruta 191

La Municipalidad de San Pedro anunció que este lunes, a las 18 horas, se realizará el corte del paso a nivel de la Ruta 191, dando comienzo a los trabajos previstos en ese sector. Las tareas estarán a cargo del Gobierno Nacional, responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y marcarán el inicio de una intervención largamente anticipada.

En el comunicado oficial, la comuna informó: «La Municipalidad de San Pedro comunica que este lunes, a las 18 horas, se llevará adelante el corte del paso a nivel de la Ruta 191, dando inicio a los trabajos programados en ese sector que serán ejecutados por el Gobierno Nacional, autoridad responsable del mantenimiento de esta infraestructura ferroviaria. Durante el período de intervención estarán habilitadas vías alternativas para garantizar el ingreso y egreso a la ciudad. El tránsito pesado deberá utilizar la Ruta 1001, mientras que el tránsito liviano podrá hacerlo por el paso a nivel Basavilbaso. Solicitamos a los vecinos y vecinas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal a cargo. Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad.»

Desde el Municipio remarcaron la importancia de seguir las indicaciones operativas mientras duren los trabajos, con el objetivo de evitar congestionamientos y garantizar la seguridad de quienes transiten por la zona.