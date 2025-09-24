Incendio destruyó una vivienda y una familia perdió todas sus pertenencias

Un incendio de gran magnitud se desató esta madrugada en una vivienda ubicada en Saavedra y Bottaro, alrededor de las 5:40. Las llamas se propagaron rápidamente por casi todos los ambientes de la casa, donde residía una mujer de 70 años junto a su nieto, quienes lograron ponerse a salvo con sus mascotas. Varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que alcanzara propiedades cercanas.

Aunque el foco principal fue controlado, las llamas se reavivaron horas más tarde y los equipos debieron regresar para realizar tareas de enfriamiento y remoción. El siniestro dejó como saldo la pérdida total de pertenencias de la familia, incluyendo medicamentos esenciales para la propietaria, por lo que solicitaron ayuda solidaria para cubrir esas necesidades y ropa para el niño de 8 años.