Retención indebida: El GTO recuperó documentación en un procedimiento

En la tarde de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de San Pedro llevó a cabo una diligencia de allanamiento en el marco de una causa por retención indebida, iniciada a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Con la autorización del Juzgado de Garantías de San Nicolás, el procedimiento se realizó en un domicilio de calle Rivadavia al 2000, donde se identificó a la moradora, una mujer de 44 años, señalada como responsable del hecho investigado. En el lugar se secuestró la documentación perteneciente al denunciante, elemento clave para la causa.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía local, que dispuso la notificación a la imputada por el delito de retención indebida y las demás diligencias de rigor.