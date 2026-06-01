Corte programado de energía: qué zonas de San Pedro se verán afectadas

La cooperativa COOPSER informó que el próximo martes 2 de junio se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica debido a tareas de mantenimiento en líneas de media tensión. La interrupción del servicio está prevista entre las 08:00 y las 13:00 horas.

Las zonas alcanzadas serán Frers del 2700 al 4100, calle 58 del 1900 al 2200, calle 60 del 1900 al 2200, Emilio Esteves del 1500 al 2200, el Loteo Industrial y los sectores de calles 80 y 82 del 1500 al 1800. Desde la cooperativa aclararon que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados.