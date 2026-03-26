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Policiales

Robaron la máquina de cortar el pasto a un joven y lanzan una campaña para ayudarlo

Redacción CWSP

Un joven trabajador sufrió el robo de su única herramienta de trabajo mientras realizaba tareas de jardinería en una vivienda particular, lo que generó indignación y un pedido de ayuda que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

 

Según se dio a conocer a través de una publicación, el hecho ocurrió cuando el muchacho, identificado como David, se encontraba cortando el pasto y fue sorprendido por un delincuente que le sustrajo la máquina. En ese marco, familiares de los propietarios de la casa iniciaron una campaña solidaria para ayudarlo a recuperar su fuente laboral. “David estaba trabajando cortando el pasto en la casa de mis papás, pasó alguien muy HDP y le robó la máquina de cortar el pasto, su única herramienta de trabajo. ¿Alguien tiene una para regalarle o ayudarlo para que siga trabajando? En la foto está su número o ayúdenme compartiendo”, expresaron en redes sociales.