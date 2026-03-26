Robaron la máquina de cortar el pasto a un joven y lanzan una campaña para ayudarlo

Un joven trabajador sufrió el robo de su única herramienta de trabajo mientras realizaba tareas de jardinería en una vivienda particular, lo que generó indignación y un pedido de ayuda que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

Según se dio a conocer a través de una publicación, el hecho ocurrió cuando el muchacho, identificado como David, se encontraba cortando el pasto y fue sorprendido por un delincuente que le sustrajo la máquina. En ese marco, familiares de los propietarios de la casa iniciaron una campaña solidaria para ayudarlo a recuperar su fuente laboral. “David estaba trabajando cortando el pasto en la casa de mis papás, pasó alguien muy HDP y le robó la máquina de cortar el pasto, su única herramienta de trabajo. ¿Alguien tiene una para regalarle o ayudarlo para que siga trabajando? En la foto está su número o ayúdenme compartiendo”, expresaron en redes sociales.