Allanamiento por una denuncia vecinal terminó con el secuestro de dos revólveres

Personal del Gabinete Criminológico de la dependencia policial logró avanzar en una investigación iniciada días atrás a partir de la denuncia de una vecina de 33 años, reuniendo elementos probatorios que permitieron certificar la autoría del hecho por parte de un joven.

Con esos datos, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, que se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la intersección de Facundo Rodríguez y J. Rivero. En el lugar, donde reside un menor de 17 años, se procedió al secuestro de dos armas de fuego tipo revólver, una calibre 32 largo y otra 22 largo, ambas con municiones del mismo calibre.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Joven, que dispuso la notificación correspondiente, el secuestro de las armas y que el menor sea entregado a su progenitora, continuando la investigación en el marco legal vigente.