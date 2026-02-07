Canalweb San Pedro
Policiales

Allanamiento por una denuncia vecinal terminó con el secuestro de dos revólveres

Redacción CWSP

Personal del Gabinete Criminológico de la dependencia policial logró avanzar en una investigación iniciada días atrás a partir de la denuncia de una vecina de 33 años, reuniendo elementos probatorios que permitieron certificar la autoría del hecho por parte de un joven.

Con esos datos, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, que se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la intersección de Facundo Rodríguez y J. Rivero. En el lugar, donde reside un menor de 17 años, se procedió al secuestro de dos armas de fuego tipo revólver, una calibre 32 largo y otra 22 largo, ambas con municiones del mismo calibre.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Joven, que dispuso la notificación correspondiente, el secuestro de las armas y que el menor sea entregado a su progenitora, continuando la investigación en el marco legal vigente.