Arriba un buque liberiano al puerto que cargará trigo con destino a Brasil

El Puerto de San Pedro informó que para este miércoles 14 de mayo está previsto el ingreso del buque LOLITA, embarcación de bandera de Liberia que llegará procedente de Nigeria para realizar operaciones de carga en la terminal portuaria local.

Según se detalló, el buque operará en el sector del muelle Elevador, tiene una eslora de 182,94 metros y cargará unas 33.000 toneladas de trigo. Una vez finalizadas las tareas en el puerto sampedrino, la mercadería tendrá como destino final Brasil.