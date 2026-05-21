Trabajos de ampliación de las redes de agua y cloacas en la zona de Benito Urraco y Crucero General Belgrano

La Municipalidad de San Pedro continúa desarrollando trabajos de ampliación de la red de agua y cloacas en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, las tareas se llevan adelante en la zona de Benito Urraco y Crucero General Belgrano, en cercanías del Cementerio Parque.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos explicaron que las obras forman parte de una modalidad de trabajo articulada con los vecinos, quienes aportan los materiales necesarios, mientras que el Municipio brinda la mano de obra, maquinaria y asistencia técnica. El objetivo de estas intervenciones es mejorar las condiciones sanitarias y ampliar el acceso a servicios esenciales para las familias del sector.