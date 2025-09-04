Conmoción por la muerte de la instrumentadora quirúrgica Evelyn Rodríguez
El repentino fallecimiento de Evelyn Rodríguez, de 31 años, instrumentadora quirúrgica del Sanatorio Coopser, generó una gran conmoción en la comunidad. Su partida deja un profundo vacío entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.
La joven había comenzado a sentirse mal el domingo pasado y, tras recibir atención médica, fue trasladada a Pergamino, donde le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré. Pese a los esfuerzos realizados, falleció en la mañana de hoy.
El Sanatorio Coopser y numerosos allegados expresaron sus condolencias en redes sociales, destacando el dolor por su pérdida y acompañando a la familia en este difícil momento. Evelyn será recordada con afecto y gratitud por quienes compartieron su vida.