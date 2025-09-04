Allanamiento en calle Saavedra: recuperaron pintura robada y un hombre fue aprehendido

En la tarde de ayer, personal policial junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante una diligencia judicial de allanamiento en una vivienda ubicada en calle Saavedra al 1700, ordenada por la Fiscalía N°7 de San Pedro y autorizada por la Justicia Departamental.

En el lugar fue aprehendido un hombre de 43 años, a quien se le secuestraron dos baldes de 20 litros de pintura, que habían sido denunciados como robados días atrás por un vecino de 76 años, propietario del complejo comercial Cilento, ubicado en Mateo Sbert al 800. El acusado fue notificado por el delito correspondiente y luego recuperó la libertad, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, los elementos sustraídos fueron recuperados satisfactoriamente tras las tareas investigativas realizadas por la policía.