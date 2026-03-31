Colisión entre moto y auto dejó una mujer herida

Un accidente de tránsito se registró durante la jornada de ayer en la intersección de las calles Casella y M. Iglesias, en la ciudad de San Pedro. Por causas que aún son materia de investigación, impactaron una motocicleta Gilera Smash 110 de color gris, conducida por una mujer de 57 años, y un automóvil Ford Ka blanco, al mando de un hombre de 45.

Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor debió ser asistida por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladada al hospital local, donde se constató que presentaba una fractura en la muñeca derecha. En el hecho tomó intervención la Fiscalía de San Pedro, que trabaja para determinar las circunstancias del siniestro.