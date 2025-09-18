Muere en prisión un detenido sampedrino por abuso sexual

Raúl Rodolfo Galván Miño, de 53 años, murió en la Unidad Penal N°3 de San Nicolás, donde permanecía alojado desde diciembre de 2023 bajo prisión preventiva a la espera de juicio por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. El sampedrino había sido detenido hacía un año y diez meses en su domicilio de calle Facundo Quiroga al 1800.

De acuerdo con el informe forense, el deceso se produjo en el interior de su celda por causas naturales, descartándose de manera inicial la intervención de terceros. El caso quedó bajo investigación judicial para cumplimentar los procedimientos de rigor.