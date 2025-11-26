Cierran el paso a nivel de Ruta 191 por obras de reparación y habilitan desvíos para el tránsito

La Municipalidad de San Pedro informó que desde el lunes 1 de diciembre el paso a nivel de Ruta 191 permanecerá cerrado al tránsito debido al inicio de una obra de reparación destinada a mejorar la circulación y la seguridad en ese sector.

Mientras se desarrollen los trabajos, el municipio dispuso vías alternativas para garantizar el ingreso y egreso a la ciudad. El tránsito pesado deberá utilizar la Ruta 1001, en tanto que los vehículos livianos podrán circular por el paso a nivel Basavilbaso.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización instalada y contemplar los desvíos al planificar sus recorridos. Desde el municipio remarcaron que estos trabajos son necesarios para el mantenimiento de la infraestructura vial y agradecieron la comprensión de la comunidad durante el período de intervención.