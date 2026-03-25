Confirman cambios en el pago de la VTV en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires incorporó un nuevo requisito en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para quienes tengan turno asignado. A partir de ahora, los usuarios deberán abonar el trámite con anticipación, varios días antes de presentarse.

El cambio ya rige en muchas sedes que funcionan como centros de prepago, por lo que no se podrá pagar en el lugar el día del turno. El pago deberá realizarse previamente a través de la página web oficial, utilizando tarjeta de débito, crédito o código QR.

Desde el Ministerio de Transporte señalaron que esta medida busca mejorar la accesibilidad y la transparencia, además de ordenar la atención y reducir demoras en las plantas. Actualmente, la mayoría de las sedes ya operan bajo este sistema, aunque todavía existen algunas con modalidad híbrida, donde se permite abonar en el lugar. No obstante, el objetivo es extender el prepago a todas las plantas.

Por otro lado, recordaron que circular sin la VTV al día puede implicar multas elevadas. En marzo de 2026, la Unidad Fija (UF) se estableció en $1896, por lo que las sanciones van desde $568.800 hasta $1.896.000, dependiendo de la gravedad de la infracción y los antecedentes del conductor.

Además de la multa económica, no contar con la VTV vigente puede derivar en la retención de la licencia de conducir y en la prohibición de circular con el vehículo hasta regularizar la situación.