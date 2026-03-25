Alertan por intento de estafa laboral usando el nombre de una pizzería local

Una vecina advirtió en redes sociales sobre un intento de estafa que circula en la ciudad, en el que delincuentes ofrecen falsos puestos de trabajo utilizando el nombre de un comercio gastronómico local. Según indicó, los responsables publican avisos laborales y luego solicitan el pago de un supuesto carnet de manipulación de alimentos para avanzar en el proceso de selección.

De acuerdo al testimonio difundido, los estafadores aseguran que se trata de una búsqueda para ayudante de cocina, con una oferta salarial atractiva, y exigen un pago previo para concretar el ingreso. Sin embargo, la denunciante afirmó haber verificado la información con el propietario del local, quien negó estar incorporando personal.

“Buenas noches. Si quieren compartir la publicación para que nadie caiga, es toda una estafa. El número es de San Pedro o alrededores. Se hacen pasar por la pizzería Bauzza diciendo que necesitan ayudante de cocina. Ofrecen 700 quincenal más propinas y, para quedar seleccionado, quieren que uno pague un carnet de manipulación de alimentos. Después eliminan la publicación y te dicen que empezás a trabajar al día siguiente. Yo hablé con el dueño y no están buscando gente. No paguen nada, es todo una estafa. Les dije que era trucha la publicación y me eliminaron enseguida”.