Conductor despistó en la Ruta 191 y descubrieron que llevaba un arma con municiones

En la noche del sábado, personal policial acudió a la Ruta Provincial 191, kilómetro 14, tras un alerta que dio cuenta de un accidente. En el lugar, junto a Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias SAME 107, constataron que un automóvil VW Voyage, que circulaba desde Pueblo Doyle hacia San Pedro, había despistado hacia la banquina. El conductor, un hombre de 40 años, oriundo de Doyle y único ocupante, fue asistido y trasladado al Hospital local con heridas leves.

Durante las pericias realizadas por Policía Científica, se encontró en el interior del vehículo un arma de fuego calibre 32 largo, con cartuchería intacta y apta para el disparo. Tras la intervención de la UFI N°7, se dispuso la notificación del conductor por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y cartuchería, además de la restitución del vehículo y el cumplimiento de las diligencias de rigor.