Aprehendido tras agredir a su pareja, tenía documentos vinculados a un hecho de hurto

En horas de la tarde de este domingo, personal policial que realizaba recorridas preventivas en la zona céntrica acudió tras un alerta de vecinos, quienes advirtieron la presencia de una pareja discutiendo en la vía pública, donde el hombre habría agredido físicamente a la mujer.

El episodio ocurrió en Miguel Porta y Facundo Quiroga, donde los efectivos lograron la aprehensión de un hombre de 32 años. Al identificarlo, se secuestraron en su poder una cédula, DNI y tarjeta de débito Visa del Banco Provincia, elementos que habían sido denunciados días atrás como sustraídos en un hecho de hurto. Por ello, fue notificado por el delito de encubrimiento, con intervención de la UFI N°7 de San Pedro. Tras las actuaciones correspondientes, el sujeto recuperó la libertad. En cuanto al conflicto con su pareja, la mujer desistió de radicar la denuncia por violencia de índole conyugal.