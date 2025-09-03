Allanamiento por un hecho de hurto: secuestran elementos clave para la investigación

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría San Pedro, tras distintas tareas investigativas, logró identificar como presunto autor de un hecho de hurto a un hombre de 49 años. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías de San Nicolás ordenó un allanamiento en una vivienda de calle Juan B. Justo al 200, el cual fue llevado a cabo por el GTO junto a efectivos de la EPC San Pedro.

Si bien el principal investigado no se encontraba en el domicilio, los efectivos procedieron al secuestro de la vestimenta utilizada en el hecho, considerada de gran valor para la causa. La investigación continúa bajo la órbita de la UFI N° 11.